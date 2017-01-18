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15:55, 18 января 2017 2 322
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Овощи в Рязанской области подорожают на 20 процентов

Овощи в Рязанской области подорожают на 20 процентов

Фото: Pixabay.com

В 2017 году цены на продукты будут расти разными темпами, заявило министерство сельского хозяйства Рязанской области. В частности, овощи подорожают на 20%.

Отмечается, что сезонный рост этой продукции в 2016 году был на 10% больше.

Оптовые цены на пшеничную муку снизились на 30 рублей, ржаная мука также подешевела.

Немного подорожала говядина и свинина (на 5 и 2 тысячи соответственно за тонну), цена на мясо птицы не изменилась.

«Наиболее уязвимой остается молочная продукция — снижение поголовья стада сохраняет дефицит сырого молока. Так что к маю можно ждать роста цен на 5-7%", — отметили в министерстве.

По мнению экспертов, серьезных ценовых катаклизмов в 2017 году опасаться не стоит.

«Возможный рост будет сдерживаться снижением покупательской активности, так что производители будут вынуждены искать баланс и вряд ли смогут резко повысить цены», — заключили они.


© RZN.info

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