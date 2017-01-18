Молодые специалисты РНПК подарили детям новогодний праздник. В преддверии Нового года и Рождества сотрудники в роли Деда Мороза и Снегурочки посетили семьи работников предприятия, а также учащихся первого «Роснефть-класса», который открылся в сентябре 2016 года в школе №43. Всего в акции поучаствовали 35 молодых специалистов завода.
«Поездки оказались очень трудоемким делом. Это стало по-настоящему большой работой для нас. И хотя для творчества есть место и в нефтепереработке, но увлечь детей, развеселить их — задача совсем не простая. Я лично рада, что приняла участие в данном мероприятии и подарила детям частичку новогоднего настроения», — рассказала электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха №15 АО «РНПК» Юлия Кузнецова.
Организация новогоднего праздника для детей — традиция молодых нефтяников РНПК.
Кроме того, по условиям коллективного договора предприятия все дети работников в возрасте от года до 14 лет получили корпоративные подарки к Новому году. Всего в наступившем году сладкие сюрпризы весом три килограмма подарили 1 810 детям работников РНПК.