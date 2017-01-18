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15:44, 18 января 2017 1 242

Молодые специалисты РНПК подарили детям новогодний праздник

Молодые специалисты РНПК подарили детям новогодний праздник

Молодые специалисты РНПК подарили детям новогодний праздник. В преддверии Нового года и Рождества сотрудники в роли Деда Мороза и Снегурочки посетили семьи работников предприятия, а также учащихся первого «Роснефть-класса», который открылся в сентябре 2016 года в школе №43. Всего в акции поучаствовали 35 молодых специалистов завода.

«Поездки оказались очень трудоемким делом. Это стало по-настоящему большой работой для нас. И хотя для творчества есть место и в нефтепереработке, но увлечь детей, развеселить их — задача совсем не простая. Я лично рада, что приняла участие в данном мероприятии и подарила детям частичку новогоднего настроения», — рассказала электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха №15 АО «РНПК» Юлия Кузнецова.

Организация новогоднего праздника для детей — традиция молодых нефтяников РНПК.

Кроме того, по условиям коллективного договора предприятия все дети работников в возрасте от года до 14 лет получили корпоративные подарки к Новому году. Всего в наступившем году сладкие сюрпризы весом три килограмма подарили 1 810 детям работников РНПК.


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