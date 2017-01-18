И все-таки рост. Рязанские чиновники уточнили данные о новогодних туристах

Новогодний туристический поток в Рязанской области увеличился. Об этом RZN.info сообщили в региональном минкульте в среду, 18 января.
По данным министерства, в эти каникулы регион посетили 14,5 тысячи человек — в среднем 1 800 в сутки. Год назад в область прибыли 17 тысяч туристов, или 1 700 в день. Напомним, праздники-2016 длились на два дня дольше.
С учетом местных жителей рязанские музеи, монастыри, развлекательные и рекреационные комплексы в эти каникулы посетили 87 тысяч человек. Год назад было 80 тысяч посетителей.
Напомним, из ранее опубликованных данных следовало, что новогодний туристический поток в область сократился в пять с половиной раз: упоминались 80 тысяч посетителей в 2016 году и 14,5 тысячи — в 2017-м.