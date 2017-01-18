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14:58, 18 января 2017 682
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Фомин поднялся на 21-е место в ежегодном медиарейтинге спикеров заксобраний 1

Фомин поднялся на 21-е место в ежегодном медиарейтинге спикеров заксобраний

По итогам 2016 года председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин занял 21-е место в рейтинге 85 спикеров региональных заксобраний, составленном компанией «Медиалогия».

За год он прибавил три позиции. Среди 18 депутатов ЦФО Фомин стал пятым.

Рейтинг формируют на основе упоминаний в СМИ. Учитывают тон упоминания, роль в материале, наличие цитат, а также авторитет издания.

В первую тройку по итогам года вошли председатель крымского госсовета Владимир Константинов, москвич Алексей Шапошников и Вячеслав Макаров, руководящий заксобранием Санкт-Петербурга.

Замкнул список Александр Маслов из Чукотского автономного округа. Фомин расположился между коллегами из Саратовской и Омской областей.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает порядка 37,4 тысячи СМИ.


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