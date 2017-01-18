Фомин поднялся на 21-е место в ежегодном медиарейтинге спикеров заксобраний

По итогам 2016 года председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин занял 21-е место в рейтинге 85 спикеров региональных заксобраний, составленном компанией «
За год он прибавил три позиции. Среди 18 депутатов ЦФО Фомин стал пятым.
Рейтинг формируют на основе упоминаний в СМИ. Учитывают тон упоминания, роль в материале, наличие цитат, а также авторитет издания.
В первую тройку по итогам года вошли председатель крымского госсовета Владимир Константинов, москвич Алексей Шапошников и Вячеслав Макаров, руководящий заксобранием Санкт-Петербурга.
Замкнул список Александр Маслов из Чукотского автономного округа. Фомин расположился между коллегами из Саратовской и Омской областей.
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