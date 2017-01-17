За год в Рязанской области возбудили 16 уголовных дел в отношении врачей

За 2016 год в Рязанской области возбудили 16 уголовных дел о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Об этом рассказал руководитель следственного управления СКР по региону Владимир Махлейдт в интервью «Рязанским ведомостям», опубликованном во вторник, 17 января.
«Это, к сожалению, много», — заметил он. В суд на данный момент переданы два из этих дел.
По словам Махлейдта, рязанцы увидели активизацию работы СКР по этой теме и стали «усиленно» жаловаться на медиков, в том числе необоснованно.
Также собеседник издания подчеркнул, что главная задача ведомства здесь — предупреждать преступления.