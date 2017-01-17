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21:02, 17 января 2017 975
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Я буду ужесточать требования к капремонту — Ковалев

Я буду ужесточать требования к капремонту — Ковалев

Работа рязанского фонда капитального ремонта требует серьезных корректировок. Об этом Олег Ковалев заявил на заседании областного правительства во вторник, 17 января, сообщила пресс-служба органа.

По словам главы региона, в ближайшее время он проведет совещание с профильными подразделениями, касающееся работы фонда.

«Программа капремонта прошлого года в целом реализована. Но, к сожалению, многие поручения, которые я давал, не были выполнены. Это касается подходов к формированию региональной программы на 2017 год, корректировки программы 2016 года, — заявил губернатор. — Сейчас руководитель регионального фонда уволен по собственному желанию, но требований к капремонту я снижать не буду, буду только их ужесточать».

Как отметил Ковалев, в приоритете должны быть те дома, которые нуждаются в серьезном комплексном ремонте и находятся в наиболее сложном техническом состоянии.

«Такие объекты должны попадать в программу в первую очередь, и их ремонт надо проводить безотлагательно, — подчеркнул он. — Кроме того, нужно постоянно вести работу с людьми, разъяснять порядок проведения работ, совместно осуществлять контроль за их качеством и сроками, оперативно реагировать на жалобы жителей на подрядчиков».

Губернатор сказал, что назначен исполняющий обязанности руководителя фонда, который должен уже на этой неделе представить проект программы капремонта и подробный доклад по всем обозначенным темам.


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