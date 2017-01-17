Во вторник в Рязани отключили холодную воду на двух улицах. Об этом
Из-за ремонтных работ холодной воды до 16:00 не будет по следующим адресам:
- улица Типанова, дом №16, дом №16 корпус 1,
- улица Шевченко, дом №3.
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Во вторник в Рязани отключили холодную воду на двух улицах. Об этом
Из-за ремонтных работ холодной воды до 16:00 не будет по следующим адресам:
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Если вина рязанки Ольги В. будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы (мошенничество в особо крупном размере) и штраф до одного миллиона рублей.