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11:38, 17 января 2017 818
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Во вторник в Рязани отключили холодную воду на двух улицах

Во вторник в Рязани отключили холодную воду на двух улицах

Во вторник в Рязани отключили холодную воду на двух улицах. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за ремонтных работ холодной воды до 16:00 не будет по следующим адресам:

  • улица Типанова, дом №16, дом №16 корпус 1,
  • улица Шевченко, дом №3.

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