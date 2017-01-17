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11:00, 17 января 2017 534
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«Переписали номера купюр». В Сараевском районе у пенсионера украли 75 тысяч рублей

«Переписали номера купюр». В Сараевском районе у пенсионера украли 75 тысяч рублей

В селе Мордово Сараевского района у пенсионера украли 75 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мошенники проникли в дом пенсионера под видом соцработников. Они объяснили 79-летнему мужчине, что готовы помочь ему сохранить сбережения во время грядущей денежной реформы. Мужчина и женщина «переписали» номера купюр и вернули пачку пенсионеру. От дома пенсионера они уехали на машине.

Через час после визита «соцработников» к мужчине пришла 69-летняя сестра. Она обнаружила вместо банкнот листы бумаги, похожие на купюры, и обратилась в полицию.

Оперативники опросили местных жителей и установили приметы злоумышленников, а также марку и фрагмент госномера их автомобиля. После этого правооранители объявили план «Перехват». Вскоре они остановили указанную в ориентировке машину. Злоумышленников — двух мужчин в возрасте 56 и 38 лет и 39-летнюю женщину — жителей соседней области задержали. У них изъяли похищенные деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.


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