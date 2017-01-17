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13:01, 17 января 2017 732
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В магазине на Солотчинском шоссе изъяли сто литров незаконного алкоголя

В магазине на Солотчинском шоссе изъяли сто литров незаконного алкоголя

В магазине на Солотчинском шоссе изъяли сто литров незаконного алкоголя. Продовольственный магазин находится в здании многоэтажного жилого дома №2 в непосредственной близости от детской площадки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД

У магазина нет лицензии на продажу крепких алкогольных напитков. Полицейские предположили, что среди выставленного на витрине спиртного может быть контрафактная продукция. Образцы изъятого алкоголя направили на исследование.

Возбуждено административное производство по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ.


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