Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:40, 17 января 2017 829
 0    0

В Рязани для уборки снега использовали дополнительную технику 2

В Рязани для уборки снега использовали дополнительную технику

В Рязани для уборки снега использовали дополнительную технику Об этом сообщает сайт администрации города.

В ночь с 16 на 17 января на дорогах работали 115 единиц техники. С улиц Горького, Свободы, Ленина, Соборной, Гагарина, Дзержинского, Маяковского, Первомайского проспекта вывезли 4 737 кубических метра снега.

Во вторник тротуары, парки, скверы и остановки общественного транспорта очищают более 200 человек, а также 5 тракторов, 4 погрузчика и 15 самосвалов. Опасные участки дороги и тротуары обрабатывают пескосоляной смесью.

Отмечается, что с начала зимнего периода с улиц города вывезли 70 888 кубометров снега.

Фото: сайт администрации города Рязани


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
16:19, 17 января 2017
Владелец платной парковки у Рязани-1 вновь обжаловал ее закрытие
12:40, 17 января 2017
В Рязани для уборки снега использовали дополнительную технику 2
11:38, 17 января 2017
Во вторник в Рязани отключили холодную воду на двух улицах
11:13, 17 января 2017
На парковке у Рязани-1 вернули бесплатные минуты 1
10:13, 17 января 2017
Рязанцы поддержали строительство 25-этажного дома в Кальном
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 недели назад
«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:22, 7 января 2017 31 064
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
17:04, 6 января 2017 21 377
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
9:20, 10 января 2017 17 951
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
18:18, 8 января 2017 16 283
Ледяное царство. RZN.info публикует фоторепортаж замерзшей Рязани
15:47, 9 января 2017 15 561
Рязанка устроила подводную фотосессию в платье 7
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум