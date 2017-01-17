В Рязани для уборки снега использовали дополнительную технику Об этом
В ночь с 16 на 17 января на дорогах работали 115 единиц техники. С улиц Горького, Свободы, Ленина, Соборной, Гагарина, Дзержинского, Маяковского, Первомайского проспекта вывезли 4 737 кубических метра снега.
Во вторник тротуары, парки, скверы и остановки общественного транспорта очищают более 200 человек, а также 5 тракторов, 4 погрузчика и 15 самосвалов. Опасные участки дороги и тротуары обрабатывают пескосоляной смесью.
Отмечается, что с начала зимнего периода с улиц города вывезли 70 888 кубометров снега.
Фото: сайт администрации города Рязани