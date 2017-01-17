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16:50, 17 января 2017 1 028

В Елатьме создадут филиал регионального детского технопарка

В Елатьме создадут филиал регионального детского технопарка

На данный момент разрабатывается концепция проекта и план мероприятий по его реализации на 2017-2019 годы. Компания «Еламед» выступает базовым промышленным предприятием, в тесном сотрудничестве с которым будет реализовываться этот проект, определяются также исследовательские организации и ВУЗы.

Планируется, что в детском технопарке будут заниматься не менее 250 детей от 6 до 18 лет по образовательным программам в направлениях: робототехника и программирование, информатика и информационная безопасность, промышленный дизайн, проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов, материаловедение и нано-технологии.


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