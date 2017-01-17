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9:17, 17 января 2017 500
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Сбившего женщину во время игры в Pokemon Go крановщика пригворили к тюремному сроку

Сбившего женщину во время игры в Pokemon Go крановщика пригворили к тюремному сроку

В Японии приговорили к тюремному заключению крановщика, сбившего женщину во время игры в Pokemon Go. Его осудили за невнимательное вождение. Об этом сообщает «РИА Новости».

В сентябре в районе города Киото 48-летний водитель крана, стоя на перекрестке и ожидая разрешающего сигнала светофора, играл в Pokemon Go. Он тронулся, не заметив женщину. Кран протащил 39-летнюю японку по дороге 130 метров, в результате чего она скончалась.

Мужчину приговорили полутора годам тюрьмы с пятилетним испытательным сроком.

Стоит отметить, что это не первый случай гибели людей в Японии из-за увлеченности водителей игрой Pokemon Go. В августе 2016 года «ловивший покемонов» мужчина насмерть сбил пожилую женщину.


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