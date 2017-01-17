Сбившего женщину во время игры в Pokemon Go крановщика пригворили к тюремному сроку

В Японии приговорили к тюремному заключению крановщика, сбившего женщину во время игры в Pokemon Go. Его осудили за невнимательное вождение. Об этом сообщает «
В сентябре в районе города Киото 48-летний водитель крана, стоя на перекрестке и ожидая разрешающего сигнала светофора, играл в Pokemon Go. Он тронулся, не заметив женщину. Кран протащил 39-летнюю японку по дороге 130 метров, в результате чего она скончалась.
Мужчину приговорили полутора годам тюрьмы с пятилетним испытательным сроком.
Стоит отметить, что это не первый случай гибели людей в Японии из-за увлеченности водителей игрой Pokemon Go. В августе 2016 года «ловивший покемонов» мужчина насмерть