Сотрудника британского Amazon уволили за расистскую записку еврейке

В Великобритании уволили сотрудника компании Amazon за записку со словами «Привет от дяди Адольфа». Молодой человек оставил послание в посылке для еврейки, заказавшей игрушку для племянницы, пишет
Женщина не сразу отреагировала на произошедшее.
«Мы связались с ними в тот же день, но не получили отклика», — отметил друг женщины. Реакция последовала только после того, как случай начали обсуждать в соцсетях.
В Amazon принесли извинения по поводу инцидента. Лондонская полиция ведет расследование обстоятельств дела. Ситуация рассматривается как преступление, совершенное на почве ненависти.
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