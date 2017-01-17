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9:23, 17 января 2017 533
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Сотрудника британского Amazon уволили за расистскую записку еврейке

Сотрудника британского Amazon уволили за расистскую записку еврейке

В Великобритании уволили сотрудника компании Amazon за записку со словами «Привет от дяди Адольфа». Молодой человек оставил послание в посылке для еврейки, заказавшей игрушку для племянницы, пишет Daily Mail.

Женщина не сразу отреагировала на произошедшее.

«Мы связались с ними в тот же день, но не получили отклика», — отметил друг женщины. Реакция последовала только после того, как случай начали обсуждать в соцсетях.

В Amazon принесли извинения по поводу инцидента. Лондонская полиция ведет расследование обстоятельств дела. Ситуация рассматривается как преступление, совершенное на почве ненависти.

Фото Mercury


© RZN.info

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