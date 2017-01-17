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18:48, 17 января 2017 2 356
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Новогодний поток туристов в Рязанскую область сократился в 5 с половиной раз

Новогодний поток туристов в Рязанскую область сократился в 5 с половиной раз

Новогодний поток туристов в Рязанскую область сократился в пять с половиной раз. В прошедшие каникулы регион посетили более 14,5 тысячи человек, сообщило местное правительство во вторник, 17 января, со ссылкой на минкульт.

Год назад министерство сообщало о 80 с лишним тысячах туристов за аналогичный период. Тогда отмечалось увеличение потока на 35%.


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