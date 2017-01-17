Незамываемая история. Убийство топором в Сараях раскрыли благодаря криминалистам

Убийство в Сараях в январе 2016 года раскрыли благодаря криминалистам. Об этом рассказал руководитель областного следственного управления СКР Владимир Махлейдт в интервью «Рязанским ведомостям», опубликованном во вторник, 17 января.
По его словам, признаков чьей-либо причастности к преступлению не было, «лишь слабое подозрение пало на одного человека».
«Мы провели осмотр его помещения и благодаря техническим средствам обнаружили многократно замытые следы крови на лезвии топора. Провели исследование и выяснили, что это кровь потерпевшего», — прокомментировал следователь.
«У нас есть много новейшего оборудования, — отметил Махлейдт. — Безусловно, подобную технику нужно уметь применять, и здесь на первый план выходят знания и навыки наших экспертов».
Согласно информации на