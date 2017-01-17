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18:40, 17 января 2017 2 502
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Незамываемая история. Убийство топором в Сараях раскрыли благодаря криминалистам

Незамываемая история. Убийство топором в Сараях раскрыли благодаря криминалистам

Фото: Pixabay.com

Убийство в Сараях в январе 2016 года раскрыли благодаря криминалистам. Об этом рассказал руководитель областного следственного управления СКР Владимир Махлейдт в интервью «Рязанским ведомостям», опубликованном во вторник, 17 января.

По его словам, признаков чьей-либо причастности к преступлению не было, «лишь слабое подозрение пало на одного человека».

«Мы провели осмотр его помещения и благодаря техническим средствам обнаружили многократно замытые следы крови на лезвии топора. Провели исследование и выяснили, что это кровь потерпевшего», — прокомментировал следователь.

«У нас есть много новейшего оборудования, — отметил Махлейдт. — Безусловно, подобную технику нужно уметь применять, и здесь на первый план выходят знания и навыки наших экспертов».

Согласно информации на сайте управления, частично закопанный труп обнаружили на улице райцентра 31 января. Когда следователи нашли «незначительные по размеру» и замытые следы крови мужчины на топоре его знакомого, тот сознался, что убил его во время ссоры в середине месяца.


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