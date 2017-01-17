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15:15, 17 января 2017 313
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На рязанском заводе снесли многотонную балку. Видео

На рязанском заводе снесли многотонную балку. Видео

На рязанском предприятии ЖБК-1 тросом сняли последний ригель с колон. Соответствующее видео появилось на видеохостинге YouTube.

По словам автора видео, кран не мог подъехать близко к конструкции из-за ямы, поэтому балку сняли с помощью троса.


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