На рязанском заводе снесли многотонную балку. Видео

На рязанском предприятии ЖБК-1 тросом сняли последний ригель с колон. Соответствующее видео появилось на видеохостинге YouTube.
По словам автора видео, кран не мог подъехать близко к конструкции из-за ямы, поэтому балку сняли с помощью троса.
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На рязанском предприятии ЖБК-1 тросом сняли последний ригель с колон. Соответствующее видео появилось на видеохостинге YouTube.
По словам автора видео, кран не мог подъехать близко к конструкции из-за ямы, поэтому балку сняли с помощью троса.
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Если вина рязанки Ольги В. будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы (мошенничество в особо крупном размере) и штраф до одного миллиона рублей.