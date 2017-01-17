На Чукотке в «ледовой пробке» застрял караван из четырех судов. Городской округ Певек из-за сложной ледовой обстановки не могут покинуть два сухогруза и два ледокола. Об этом во вторник, 17 января, сообщает
Начальник управления МЧС России по Чукотскому автономному округу Руслан Назаров отметил, что ситуация не носит чрезвычайный характер.
«В настоящее время в районе Восточно-Сибирского моря, а именно у мыса Шелахского, наблюдается лед — 10 баллов. Толщина льда выше 1 метра, сильное сжатие и торосы выше 2,5 метров. В 50 км от городского округа Певек, в акватории моря, находится караван из четырех судов — два ледокола и два сухогруза», . отметил Назаров.
Проводку каравана судов с помощью вертолета выполнят специалисты ледокола «Адмирал Макаров». Рейс запланировали на 18 января.
По словам Назарова, капитан «Адмирала Макарова» настроен «очень оптимистично»: он надеется, что в течение недели суда преодолеют льды и направятся на выход.
Сухогрузы Росморпорта «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск» в сопровождении ледоколов «Капитан Драницын» и «Адмирал Макаров» доставляли на Чукотку материалы для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Ее Северным морским путем должны будут доставить и смонтировать на Чукотке в 2018 году.