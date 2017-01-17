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19:08, 17 января 2017 3 341
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Москвичка пожаловалась на ударившего ее охранника в рязанском ночном клубе. Видео

Москвичка пожаловалась на ударившего ее охранника в рязанском ночном клубе. Видео

В группе «Типичный Касимов» соцсети «ВКонтакте» москвичка пожаловалась, что в местном ночном клубе ее ударил охранник.

По словам девушки, инцидент произошел в пятницу, 13 января.

Якобы она сидела вместе с подругой на лавочке, охранник заведения подошел к ней и без предупреждения ударил по ногам.

После этого девушка позвала его начальника, который заявил, что она «неправильно сидит» и пообещал выгнать из клуба.

В ответ на пост в соцсети сотрудники ночного клуба опубликовали ролик, на котором запечатлен момент конфликта.

На видео девушка забралась на лавочку вместе с ногами. К ней подошел охранник и сделал замечание, на которое посетительница не отреагировала.

После этого с ней стал беседовать начальник охраны и поговорив с ним, она убрала ноги с лавочки. Камера не запечатлела удар охранника по ногам девушки.


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