Мэрия назвала виновного в неубранных сугробах на платной парковке

Уборка территории платных парковок в Рязани входит в задачи муниципальной Дирекции благоустройства города, а не оператора парковки. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 17 января, со ссылкой на управление транспорта.
Стоянки чистят в основном ночью, когда они свободны, отметили чиновники.
Напомним, 13 января водители пожаловались RZN.info на сугробы на некоторых участках парковок, в частности, у бизнес-центра на улице Радищева. Снегом занесены в том числе места для инвалидов.
Водители сетовали, что из-за снега приходится оставлять машины на проезжей части. В пресс-службе напомнили — парковаться можно только на размеченных местах. Физическая невозможность сделать это не освобождает от оплаты.