Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:04, 17 января 2017 1 886
 0    0

Мэрия назвала виновного в неубранных сугробах на платной парковке 2

Мэрия назвала виновного в неубранных сугробах на платной парковке

Уборка территории платных парковок в Рязани входит в задачи муниципальной Дирекции благоустройства города, а не оператора парковки. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 17 января, со ссылкой на управление транспорта.

Стоянки чистят в основном ночью, когда они свободны, отметили чиновники.

Напомним, 13 января водители пожаловались RZN.info на сугробы на некоторых участках парковок, в частности, у бизнес-центра на улице Радищева. Снегом занесены в том числе места для инвалидов.

Водители сетовали, что из-за снега приходится оставлять машины на проезжей части. В пресс-службе напомнили — парковаться можно только на размеченных местах. Физическая невозможность сделать это не освобождает от оплаты.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
18:05, 17 января 2017
Двух рязанских чиновников наказали за неорганизацию альтернативного приема квартплаты 3
18:04, 17 января 2017
Мэрия назвала виновного в неубранных сугробах на платной парковке 2
16:19, 17 января 2017
Владелец платной парковки у Рязани-1 вновь обжаловал ее закрытие 1
12:40, 17 января 2017
В Рязани для уборки снега использовали дополнительную технику 4
11:38, 17 января 2017
Во вторник в Рязани отключили холодную воду на двух улицах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 недели назад
«Прага» в Рязани: возвращение к классике

«Прага» в Рязани: возвращение к классике

Жилой комплекс «Прага» — перспективный проект, созданный профессиональными дизайнерами.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:22, 7 января 2017 31 161
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
17:04, 6 января 2017 21 468
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
9:20, 10 января 2017 18 343
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
18:18, 8 января 2017 16 325
Ледяное царство. RZN.info публикует фоторепортаж замерзшей Рязани
15:47, 9 января 2017 16 010
Рязанка устроила подводную фотосессию в платье 7
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум