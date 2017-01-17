Касимовские предприниматели-миллионеры получат льготу по земельному налогу

Касимовские предприниматели получат тридцатипроцентную льготу по земельному налогу. С 1 января на эту меру поддержки могут рассчитывать бизнесмены, вложившие в развитие производства от 10 до 50 миллионов рублей, Об этом
С подобным предложением выступила администрация города. Инициативу поддержала гордума.
Напомним, что льготу по земельному налогу имеют граждане, достигшие 65 лет, многодетные семьи, родители и супруги погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, а также некоторые виды учреждений и организаций.