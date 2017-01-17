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16:41, 17 января 2017 1 040
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Касимовские предприниматели-миллионеры получат льготу по земельному налогу

Касимовские предприниматели-миллионеры получат льготу по земельному налогу

Касимовские предприниматели получат тридцатипроцентную льготу по земельному налогу. С 1 января на эту меру поддержки могут рассчитывать бизнесмены, вложившие в развитие производства от 10 до 50 миллионов рублей, Об этом сообщает издательство «Пресса».

С подобным предложением выступила администрация города. Инициативу поддержала гордума.

Напомним, что льготу по земельному налогу имеют граждане, достигшие 65 лет, многодетные семьи, родители и супруги погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, а также некоторые виды учреждений и организаций.


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