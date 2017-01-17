Имущество рязанских должников выставят на аукцион 3 февраля

Имущество рязанских должников выставят на аукцион. Ближайшие торги состоятся в начале февраля. Об этом
«Арест имущества побуждает должников к исполнению требований исполнительных документов и как следствие является эффективным средством повышения исполнения судебных актов и актов иных органов даже в том случае, когда имущество в конечном итоге на реализацию не передается», — отметили на сайте.
Аукцион пройдет 3 февраля в 11:00 по адресу: улица Дзержинского, дом №14-Б, кабинет №33.
На торги выставили следующее имущество:
- недвижимое незаложенное имущество на сумму 591 тысяча 600 рублей (земельный участок для индивидуального жилищного строительства);
- движимое незаложенное имущество на сумму 2 млн 100 тысяч 900 рублей (автомобили);
- движимое заложенное имущество на сумму 5 млн 722 тысячи 365 рублей (автомобили, специализированные транспортные средства: бортовая платформа, автомобиль с лесовозной площадкой).