Государство даст двум рязанским вузам 16 миллионов на науку

Два рязанских вуза получат субсидии из федерального бюджета на научную работу. Деньги распределило Минобрнауки России, сообщил его
13,3 миллиона рублей выделили радиоуниверситету. 7,8 миллиона пойдет на научные исследования, 5,5 миллиона — на адресную поддержку ученых. РГУ досталось 2,6 миллиона рублей на исследовательскую работу.
Всего субсидии получат 176 университетов. В сумме им перечислят 2,88 миллиарда рублей. Благодаря этому вузы смогут поддержать исследования на начальной стадии, чтобы затем работать по федеральным программам, с научными фондами и бизнесом, отметили в министерстве.
Средства распределяли с учетом эффективности научной работы университетов, в том числе динамики ее результатов.