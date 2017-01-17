Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплаты

Глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что зарплаты россиян вырастут. Об этом он рассказал в интервью «
«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная», — отметил министр.
По прогнозам Топилина, уровень безработицы не повысится.
«Безработица расти не будет, скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года» , — прокомментировал он.
По словам министра, важную роль сыграет реализация указов президента Владимира Путина об увеличении денежного содержания работников бюджетной сферы.
Также Топилин отметил, что регионам необходимо уделять внимание переобучению кадров, а не просить деньги на пособия по безработице.
«Эксперты много говорили, что мы не сможем прожить без иностранной рабочей силы. Возможно, какие-то сектора — да. Но вы видите, что с уменьшением числа мигрантов по большому счету ничего не изменилось», — сказал глава Минтруда.
Кроме того, по его словам, время для повышения пенсионного возраста пока не пришло.