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8:22, 17 января 2017 1 469
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Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплаты 1

Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплаты

Глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что зарплаты россиян вырастут. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная», — отметил министр.

По прогнозам Топилина, уровень безработицы не повысится.

«Безработица расти не будет, скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года» , — прокомментировал он.

По словам министра, важную роль сыграет реализация указов президента Владимира Путина об увеличении денежного содержания работников бюджетной сферы.

Также Топилин отметил, что регионам необходимо уделять внимание переобучению кадров, а не просить деньги на пособия по безработице.

«Эксперты много говорили, что мы не сможем прожить без иностранной рабочей силы. Возможно, какие-то сектора — да. Но вы видите, что с уменьшением числа мигрантов по большому счету ничего не изменилось», — сказал глава Минтруда.

Кроме того, по его словам, время для повышения пенсионного возраста пока не пришло.


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