За неделю рязанские пожарные спасли троих детей

За прошедшую неделю, 9-15 января, рязанские пожарные спасли девять человек, в том числе троих детей. Об этом сообщила
За это время спасатели ликвидировали 11 пожаров.
14 января из горящего дома по улице Стрелецкая в Ряжске эвакуировали мужчину и ребенка. 15 января во время пожара на улице Новоселов в Рязани спасли семь человек, в том числе двоих детей.
«К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.
10 января в горящем доме в деревне Ветчаны Клепиковского района погибла 77-летняя женщина. 12 января во время пожара на улице Центральной Михайловского района ожоги получил 45-летний мужчина, его госпитализировали.
На водоемах области происшествий не зарегистрировано.