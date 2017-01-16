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17:16, 16 января 2017 252
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За год Ковалев прибавил восемь позиций в медиарейтинге губернаторов

За год Ковалев прибавил восемь позиций в медиарейтинге губернаторов

По итогам 2016 года рязанский губернатор Олег Ковалев занял 38-е место в рейтинге 85 глав российских регионов, составленном компанией «Медиалогия». За год он прибавил восемь позиций.

Среди 18 губернаторов ЦФО Ковалев стал седьмым, опустившись на одну строчку.

Рейтинг формируют на основе упоминаний в СМИ. Учитывают тон упоминания, роль в материале, наличие цитат, а также авторитет издания.

В первую тройку по итогам года вошли столичный мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и Сергей Аксенов, руководящий Крымом. Замкнул список Леонид Маркелов из Марий Эл. Ковалев расположился между коллегами из Владимирской области и Карелии.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 37,2 тысячи СМИ.


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