Во вторник на четырех рязанских улицах отключат воду

Во вторник, 17 января, на четырех рязанских улицах отключат воду. Об этом сообщили на
В связи с ремонтными работами на водопроводе с 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- дома №№ 4, 5, 5 корпус 1-2, 6 корпус 1-2, 6-а, 7 корпус 1-2, 8 корпус 1, 8-а по улице Бирюзова;
- дом №25 корпус 1 по улице Станкозаводская;
- дома №№ 58 корпус 1, 60 корпус 1, 62, 60-а, 62 корпус 1-2, 64, 64 корпус 3, 64 корпус 1, 66 корпус 1-2 по улице Первомайский проспект;
- дом №1 по улице 2-ой школьный переулок.