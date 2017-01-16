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17:49, 16 января 2017 789
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В Рязанском районе четыре часа пытались вытащить застрявшие в снегу джипы

В Рязанском районе четыре часа пытались вытащить застрявшие в снегу джипы

В пятницу, 13 января, в Рязанском районе в течение четырех часов не могли вытащить застрявшие в снегу джипы. Спасательная операция длилась с 19:00 до 23:00, пишет издательство «Пресса».

Инцидент произошел недалеко от Дядьковского затона. Рыбаки возвращались домой на двух машинах — Chevrolet Niva и SsangYong.

Водитель Chevrolet не справился с управлением, съехал в кювет и застрял в снегу. Товарищи мужчины попытались помочь ему выбраться, но в результате тоже застряли.

После этого рыбаки вызвали спасателей, но техника пожарной части из Полян также застряла и не смогла доехать до места.

Городской пожарный расчет, прибывший позже, не смог справиться со снегом и добраться до застрявших автомобилей.

В результате машины вытащили с помощью трактора «Беларусь».

Фото издательство «Пресса»


© RZN.info

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