В Рязанском районе четыре часа пытались вытащить застрявшие в снегу джипы

В пятницу, 13 января, в Рязанском районе в течение четырех часов не могли вытащить застрявшие в снегу джипы. Спасательная операция длилась с 19:00 до 23:00, пишет издательство «
Инцидент произошел недалеко от Дядьковского затона. Рыбаки возвращались домой на двух машинах — Chevrolet Niva и SsangYong.
Водитель Chevrolet не справился с управлением, съехал в кювет и застрял в снегу. Товарищи мужчины попытались помочь ему выбраться, но в результате тоже застряли.
После этого рыбаки вызвали спасателей, но техника пожарной части из Полян также застряла и не смогла доехать до места.
Городской пожарный расчет, прибывший позже, не смог справиться со снегом и добраться до застрявших автомобилей.
В результате машины вытащили с помощью трактора «Беларусь».
Фото издательство «Пресса»