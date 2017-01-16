В рязанском райцентре жилец поймал делавшего «закладки» в подъезде наркодилера

В Ряжске Рязанской области местный житель поймал дилера, прятавшего наркотики в подъезде многоэтажки. Об этом RZN.info рассказал сам молодой человек.
По его словам, он несколько раз видел подозрительные свертки под подоконником на лестничной площадке. Однажды он столкнулся с человеком, оставлявшим свертки, и затем развернул один из них: «Оказалось, что какая-то наркота».
При следующей встрече с дилером, летом 2016 года, собеседнику RZN.info пришлось применить к тому силу. «Закладки» после этого прекратились.