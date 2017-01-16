В Москве появились обучающие комиксы для мигрантов. Фото

В Москве появились обучающие комиксы для мигрантов. Мэрия выпустила 100-страничный глянцевый комикс, в котором герои русских народных сказок — Василиса Премудрая, Снегурочка, Купава, Юрий Долгорукий, Кащей Бессмертный и три богатыря — рассказывают приезжим о правилах поведения в городе, пишут «
Руководитель «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы» Александр Калинин, отмечает, что главная целевая аудитория брошюры — это, в первую очередь, нелегальные мигранты. «В Москву приезжают иностранные граждане. Мы тоже считаем их сказочными героями, и их встречают сказочные герои из России, которые рассказывают приезжим о правилах пребывания», — рассказал он.
Комикс состоит из четыре глав, первая и самая большая из которых посвящена правилам поведения в городе. В ней герои сказок рассказывают приезжим, как вести себя на улицах. Например, не разговаривать громко, не есть не ходу и не оборачивать вслед проходящим женщинами. Также есть глава, посвященная правилам приема на работу, и тесты по каждому разделу для закрепления информации.
Фото «Известия»