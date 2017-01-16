В Красноярске девушку в инвалидной коляске не пустили в ночной клуб. Полиция проводит проверку по этому факту, передает «
В ночь на воскресенье сотрудники ночного клуба привезли в отдел полиции двух молодых людей и девушку-инвалида 1988 года рождения. Они заявили, что компания вела себя грубо и пыталась прорваться в здание. В свою очередь девушка обвинила охрану клуба в том, что ее не пустили в заведение на коляске.
СМИ со ссылкой на слова девушки-инвалида сообщают, что охрана не пустила ее, объяснив это тем, что в случае возникновения драки находиться в клубе в коляске может быть небезопасно.
Отмечается, что в отношении одного из молодых людей, сопровождавших девушку, составили протокол по статье «мелкое хулиганство».