В 2016 году одиннадцать сирот Шиловского района получили жилье. Об этом
В 2016 году было выделено более 12 миллионов рублей для детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки.
В конце декабря шесть девушек и пять юношей получили ключи от благоустроенных однокомнатных квартир и в них отметили Новый год.
«За период с 2013 по 2015 год для детей-сирот в районе приобрели 46 благоустроенных квартир», — отметила начальник управления образования администрации Шиловского района Ольга Зайцева.
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