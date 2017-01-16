Туман и сильный ветер. Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение

Вечером 16 и утром 17 января на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров и сильный ветер. Об этом сообщила
Рязанцев попросили быть аккуратными при данных погодных условиях:
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лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
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пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
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водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;
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водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.