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15:46, 16 января 2017 905
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Туман и сильный ветер. Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение

Туман и сильный ветер. Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение

Фото: Pixabay.com

Вечером 16 и утром 17 января на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Рязанцев попросили быть аккуратными при данных погодных условиях:

  • лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

  • пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

  • водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

  • водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.


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