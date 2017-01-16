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15:10, 16 января 2017 606
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Рязанский мошенник обокрал иркутского продавца меда

Рязанский мошенник обокрал иркутского продавца меда

Фото: Pixabay.com

Рязанский мошенник обокрал жителя Иркутска, который продавал мед. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавший разместил в сети объявление о продаже, на которое откликнулся неизвестный. Он предложил продавцу перевести предоплату на карту и попросили сообщить ему пришедший СМС-код.

После того, как житель Иркутска совершил несколько операций с банкоматом, с его счета на три разных телефонных номера перевели более ста тысяч

Установлено, что злоумышленник звонил из Рязани. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.


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