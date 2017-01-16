Рязанец пожаловался на сугробы на улице, об уборке которой отчиталась администрация

В понедельник, 16 января, пользователь группы «Новости Рязани Вконтакте»
Ранее сайт мэрии
Корреспондент RZN.info решил лично убедиться, насколько убрана одна из центральных улиц города. Оказалось, на улице Николодворянской снегом засыпаны не только обочины, но и тротуары. Владельцы малогабаритных машин с трудом выбираются из снежных сугробов на парковочных местах, а пешеходы вынуждены искать протоптанные дорожки.
Лишь трое мужчин расчищали дорогу около школы № 7, ссыпая снег на проезжую часть. Как рассказали работники, тротуар почистят только около учебного заведения.