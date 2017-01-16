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17:22, 16 января 2017 399
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Рязанцам предложили сдать новогодние ели и сосны для переработки 1

Рязанцам предложили сдать новогодние ели и сосны для переработки

Рязанцам предложили сдать новогодние ели и сосны для дальнейшей переработки. Акция по приему деревьев стартовала в понедельник, 16 января. Об этом сообщает сайт администрации города.

Живые ели и сосны переработают в мульчу, которую будут использовать в качестве удобрения в ЦПКиО и лесопарке.

Прием елок будет осуществляться с 9.00 до 18.00 около служебных помещений МБУ «Дирекция благоустройства города», расположенных по следующим адресам:

— ул. Урицкого, д. 3 корп. 1 (управление благоустройства города администрации города Рязани);

— пр-д Яблочкова, д. 9 (МБУ «Дирекция благоустройства города»);

— Верхний городской сад (ул. Ленина, д. 29, у детской площадки);

— зеленая зона на пл. Маргелова (рядом с 9-ти этажным домом, расположенным по адресу: пл. Костюшко, д. 1);

— зеленая зона на пересечении Московского шоссе и ул. Западная.

Фото: сайт администрации города Рязани


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