«Рязаньавтодор» отчитался об уборке снега за выходные

С 14 по 15 января «Рязаньавтодор» очистил 4300 километров дорог от снега, дорожное покрытие обработано 3422 тоннами пескосоляной смеси, круглосуточно вели работу 484 единицы спецтехники.
Как рассказали в пресс-службе организации, особое внимание уделено очистке: дорожного покрытия, обочин, барьерного ограждения, авто-павильонов и тротуаров от снега и мусора.
На снегозаносимых участках автодорог установили снегозадерживающие щиты. Также вовремя ведется замена поврежденного тросового ограждения.
«В период зимнего содержания автодорог во всех ДРСУ организовано круглосуточное дежурство специализированной техники. На время активного выпадения осадков привлекаются дополнительные силы и средства» — отметили в «Рязаньавтодор».
Патрульная очистка ведется постоянно, после прекращения осадков на дороги выходит дополнительная техника для полного завершения работ.