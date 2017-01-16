Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:22, 16 января 2017 1 394
 0    0

Под Вологдой загорелся автобус со школьниками. Видео

Под Вологдой загорелся автобус со школьниками. Видео

На трассе «Вологда — Новая Ладога» загорелся автобус со школьниками, ехавшими на олимпиаду. Детей эвакуировали, никто не пострадал, передает ТАСС.

«Сегодня из города Череповец выехал автобус с детьми в сопровождении одной машины сотрудников ГИБДД. На 30-м километре трассы „Вологда — Новая Ладога“ произошло возгорание двигателя автобуса», — прокомментировал агентству представитель полиции. Позднее стало известно, что возгорание произошло на 32-м километре трассы.

Автобус полностью сгорел. В нем находился 21 подросток — учащиеся 8-11 классов школ Череповца и двое сопровождающих. Детей отправили в Вологду на другом транспорте.

Сгоревший автобус находился в эксплуатации не более 10 лет и был в хорошем состоянии. На данный момент выясняют причины произошедшего.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:37, 17 января 2017
В результате ДТП в Южном пострадал пассажир маршрутки
15:26, 17 января 2017
В Южном маршрутка столкнулась с легковушкой
13:28, 17 января 2017
В Спасском районе сгорело два гаража с машинами
11:00, 17 января 2017
«Переписали номера купюр». В Сараевском районе у пенсионера украли 75 тысяч рублей
9:41, 17 января 2017
На Чукотке в «ледовой пробке» застрял караван из четырех судов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 недели назад
«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:22, 7 января 2017 31 064
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
17:04, 6 января 2017 21 377
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
9:20, 10 января 2017 17 953
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
18:18, 8 января 2017 16 283
Ледяное царство. RZN.info публикует фоторепортаж замерзшей Рязани
15:47, 9 января 2017 15 570
Рязанка устроила подводную фотосессию в платье 7
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум