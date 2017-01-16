Под Вологдой загорелся автобус со школьниками. Видео

На трассе «Вологда — Новая Ладога» загорелся автобус со школьниками, ехавшими на олимпиаду. Детей эвакуировали, никто не пострадал, передает
«Сегодня из города Череповец выехал автобус с детьми в сопровождении одной машины сотрудников ГИБДД. На 30-м километре трассы „Вологда — Новая Ладога“ произошло возгорание двигателя автобуса», — прокомментировал агентству представитель полиции. Позднее стало известно, что возгорание произошло на 32-м километре трассы.
Автобус полностью сгорел. В нем находился 21 подросток — учащиеся 8-11 классов школ Череповца и двое сопровождающих. Детей отправили в Вологду на другом транспорте.
Сгоревший автобус находился в эксплуатации не более 10 лет и был в хорошем состоянии. На данный момент выясняют причины произошедшего.