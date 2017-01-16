«Единая Россия» предостерегла пенсионеров от мошенничества при единовременной выплате. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой напомнил, что для получения пяти тысяч рублей не надо писать заявления и передавать кому-либо свои банковские данные, об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

Он также обратил внимание на то, что сотрудники Пенсионного фонда «не ходят по квартирам, не рассылают электронные писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке». В январе 43 миллиона россиян получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. В некоторых городах уже начали действовать мошенники: представляясь сотрудниками Пенсионного фонда они получают от пенсионеров их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают их.

«К сожалению, всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и незащищенных. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны. Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень нуждаются в ваших внимании и защите!» — обратился к россиянам Петр Толстой.

Зампред правительства также предупредил мошенников, отметив, что они понесут заслуженное наказание.

Напомним, с инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере пяти тысяч рублей в августе выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение правительства получило положительную оценку президента, его поддержала фракция «Единой России» в Госдуме. На единовременную выплату пенсионерам в бюджете Пенсионного фонда заложено 221,7 млрд рублей.