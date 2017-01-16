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13:56, 16 января 2017 410

«Единая Россия» предостерегла пенсионеров от мошенничества при единовременной выплате

«Единая Россия» предостерегла пенсионеров от мошенничества при единовременной выплате

«Единая Россия» предостерегла пенсионеров от мошенничества при единовременной выплате. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой напомнил, что для получения пяти тысяч рублей не надо писать заявления и передавать кому-либо свои банковские данные, об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

Он также обратил внимание на то, что сотрудники Пенсионного фонда «не ходят по квартирам, не рассылают электронные писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке». В январе 43 миллиона россиян получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. В некоторых городах уже начали действовать мошенники: представляясь сотрудниками Пенсионного фонда они получают от пенсионеров их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают их.

«К сожалению, всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и незащищенных. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны. Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень нуждаются в ваших внимании и защите!» — обратился к россиянам Петр Толстой.

Зампред правительства также предупредил мошенников, отметив, что они понесут заслуженное наказание.

Напомним, с инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере пяти тысяч рублей в августе выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение правительства получило положительную оценку президента, его поддержала фракция «Единой России» в Госдуме. На единовременную выплату пенсионерам в бюджете Пенсионного фонда заложено 221,7 млрд рублей.


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