В сети появился трейлер фильма с Депардье в роли Сталина

В сети появился трейлер фильма «Диван Сталина» с Жераром Депардье в главной роли. Картину сняли по одноименному роману французского писателя Жана-Даниэля Бальтасата, изданном в 2013 году, пишет «
Режиссером стала актриса Фанни Ардан. Это ее третья полнометражная работа.
«Диван Сталина» рассказывает о скульпторе Данилове, который должен создать статую вождя. Молодой человек приезжает на дачу к Сталину. У него завязывается роман с возлюбленной Иосифа Виссарионовича Лидией. Вымышленную героиню сыграла супруга режиссера Романа Полански Эмманюэль Сенье.
Костюмы и реквизит для съемок предоставила киностудия «Мосфильм».