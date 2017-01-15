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9:04, 15 января 2017 1 557
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В Рязани изъяли почти полторы тысячи бутылок «незамерзайки» с метанолом

В Рязани изъяли почти полторы тысячи бутылок «незамерзайки» с метанолом

В Рязани изъяли 1 440 пятилитровых бутылок «незамерзайки». В жидкости обнаружили метанол, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В ходе лабораторных исследований выяснилось, что концентрация опасного вещества составляла 66,22%, хотя гигиенический норматив — 0,05%.

«Продукция сопровождалась поддельными документами, подтверждающими ее безопасность», — говорится в сообщении.

В результате из оборота изъяли 7 200 литров стеклоомывающей жидкости.

В отношении поставщика проведут внеплановую проверку, в отношении продавца возбудили дело об административном правонарушении.


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