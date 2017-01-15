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12:40, 15 января 2017 1 532
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В Рязани действует экстренное предупреждение из-за метели

В Рязани действует экстренное предупреждение из-за метели

В Рязанской области действует экстренное предупреждение из-за сильной метели. Об этом сообщил «Первый канал».

Из-за ухудшения погоды в Центральной России такая же ситуация сейчас в Тверской, Калужской и Тульской областях.

В Москве более 30-ти авиарейсов отменили, еще 12 задержали.

«Видимость на дорогах упала, в такую погоду возможны аварии на дорогах. Автовладельцам не следует парковать машины под деревьями, рекламными щитами и другими легкими конструкциями. Также могут быть повреждены линии электропередачи», — говорится в сообщении.


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