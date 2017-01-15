В Краснодарском крае пять подростков провалились под лед. Тело одного из них обнаружили, продолжаются поиски еще троих детей,
«Следственными органами следственного управления СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту инцидента с подростками, провалившимися под лед. По предварительным данным, 15 января 2017 года пятеро подростков переходили реку Кирпили в районе поселка Садовод Краснодарского края и провалились под лед. В настоящее время один пострадавший спасен, тело еще одного извлекли из водоема», — говорится в сообщении.
Жизнь одного из подростков вне опасности. Поиск детей будет вестись круглосуточно.