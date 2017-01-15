В Испании нашли склад с оружием

В Испании обнаружили склад с оружием, предназначенным для продажи террористам и ОПГ. Около 12 тысяч изъятых единиц оценили в 10 миллионов евро, передает «
Среди изъятого оружия автоматические винтовки CETME, автоматы Beretta, пистолеты Astra и Star, крупнокалиберные пулеметы, а также зенитные пулеметы, которые способны сбивать самолеты. Помимо этого, нашли запчасти к различным видам оружия и 80 тысяч евро наличными.
Ранее полиция Испании задержала пять человек, входивших в преступную группировку, занимавшуюся сбытом оружия на черном рынке преступным организациям, в том числе террористическим. Все задержанные по национальности испанцы, среди них одна женщина. Они покупали старое оружие, ремонтировали и продавали его на черном рынке.
Людей арестовали в испанских регионах Олоте (Жирона, Каталония), Льендо (Кантабрия), Гальдакано и Гечо (Бискайя, Страна басков). Кроме того, обнаружили мастерские, где старое оружие готовили к продаже.
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