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21:01, 15 января 2017 2 498
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В Испании нашли склад с оружием

В Испании нашли склад с оружием

В Испании обнаружили склад с оружием, предназначенным для продажи террористам и ОПГ. Около 12 тысяч изъятых единиц оценили в 10 миллионов евро, передает «РИА Новости».

Среди изъятого оружия автоматические винтовки CETME, автоматы Beretta, пистолеты Astra и Star, крупнокалиберные пулеметы, а также зенитные пулеметы, которые способны сбивать самолеты. Помимо этого, нашли запчасти к различным видам оружия и 80 тысяч евро наличными.

Ранее полиция Испании задержала пять человек, входивших в преступную группировку, занимавшуюся сбытом оружия на черном рынке преступным организациям, в том числе террористическим. Все задержанные по национальности испанцы, среди них одна женщина. Они покупали старое оружие, ремонтировали и продавали его на черном рынке.

Людей арестовали в испанских регионах Олоте (Жирона, Каталония), Льендо (Кантабрия), Гальдакано и Гечо (Бискайя, Страна басков). Кроме того, обнаружили мастерские, где старое оружие готовили к продаже.

Фото Национальная полиция Испании


© RZN.info

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