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10:18, 15 января 2017 747
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USB-розетки и кондиционеры. В московском метро появятся поезда нового поколения

USB-розетки и кондиционеры. В московском метро появятся поезда нового поколения

Фото: Pixabay.com

В 2017 году в московском метро появятся поезда нового поколения. Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

Отмечается, что составы будут вместительнее на 15% и смогут перевозить до двух тысяч человек.

Вагоны оборудовали USB-розетками, кондиционерами и системами обеззараживания воздуха. Между ними организовали сквозной проход, увеличили дверные проемы, а также добавили места для инвалидных колясок.

Кроме того, в них обновили систему информирования и интерактивные схемы метро.

«Поезда отличаются тихим и плавным ходом. Поездки станут комфортнее и безопаснее», — добавили в пресс-службе.

К 2020 году парк метрополитена планируют обновить почти на 60%.


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