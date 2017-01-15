USB-розетки и кондиционеры. В московском метро появятся поезда нового поколения

В 2017 году в московском метро появятся поезда нового поколения. Об этом сообщила
Отмечается, что составы будут вместительнее на 15% и смогут перевозить до двух тысяч человек.
Вагоны оборудовали USB-розетками, кондиционерами и системами обеззараживания воздуха. Между ними организовали сквозной проход, увеличили дверные проемы, а также добавили места для инвалидных колясок.
Кроме того, в них обновили систему информирования и интерактивные схемы метро.
«Поезда отличаются тихим и плавным ходом. Поездки станут комфортнее и безопаснее», — добавили в пресс-службе.
К 2020 году парк метрополитена планируют обновить почти на 60%.