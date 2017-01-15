Рязанцам напомнили о безопасности на льду

Рязанцам напомнили о правилах безопасного нахождения на льду. Информацию опубликовали на
Любителей зимней рыбалки призвали ответственно относиться к своей безопасности и не выходить на лед, который тоньше 15 сантиметров.
Кроме этого, необходимо:
- помнить, что прочным считается лед с синеватым или зеленым оттенком;
- избегать выхода на лед в темное время суток и при плохой видимости;
- быть особенно осторожным в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих кустов;
- вешать рюкзак на одно плечо, чтобы можно было легко освободиться от груза;
- соблюдать дистанцию между идущими 5-6 метров и не скапливаться большими группами в одном месте;
- проверять прочность льда подручными средствами;
- в случае потрескивания льда вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами;
- не делать лунки на расстоянии менее 5-6 метров;
- иметь спасательный жилет и веревку длинной 15-20 метров с петлей на одном конце и грузом 400-500 грамм на другом;
- не выходить на лед пьяным, не прыгать и не бегать по замерзшей поверхности водоема.