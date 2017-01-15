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21:53, 15 января 2017 1 674
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Renault подняла цены на автомобили в России

Renault подняла цены на автомобили в России

Фото: Pixabay.com

Французская компания Renault подняла цены на весь модельный ряд. Цены решили изменить после Нового года, пишет «За рулем».

Renault Kaptur прибавил в начальной комплектации 20 тысяч рублей. Renault Duster подорожал на 10 тысяч рублей и обойдется теперь в 639 000 рублей. Такой же автомобиль с полным приводом стал дороже на 16 тысяч рублей.

Logan, Sandero и Sandero Stepway лишились в 2017 году нескольких комплектаций. Logan в начальной комплектации сейчас стоит 479 000 рублей. Остальные комплектации подорожали на 11-14 тысяч рублей.

Sandero подорожал от 10 до 12 тысяч рублей, начальная цена теперь составляет 489 900 рублей вместо прежних 479 900.

Sandero Stepway подорожал от 10 до 12 тысяч рублей и в начальной комплектации обойдется в 639 990 рублей.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию на автомобильном рынке и рост цен в среднем по рынку на 8% в прошлом году, компания Renault Россия не повышала рекомендованные цены на автомобили с февраля 2016 года. Кроме того, компании удалось на протяжении года сохранять цену для нового кроссовера Kaptur на том же уровне, что и в момент запуска модели на российский рынок. При этом повышение цен на Kaptur 2017 года значительно ниже, чем на другие модели, и в среднем составило 1,48%, в то время как на версию 1.6 Drive CVT X-Tronic цена вообще не изменилась. Уверены, что грамотное ценовое позиционирование позволит компании увеличить продажи автомобилей в 2017 году, сохраняя при этом прибыльность бизнеса», — прокомментировали изданию в пресс-службе компании Renault.


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