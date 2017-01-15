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15:04, 15 января 2017 571
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На портале госуслуг планируют отменить электронную подпись — СМИ

На портале госуслуг планируют отменить электронную подпись — СМИ

Фото: Pixabay.com

В ряде СМИ появилась информация, что с 1 февраля 2017 года портал государственных услуг перестанет требовать у посетителей подтверждение личности электронной цифровой подписью (ЭЦП). В Минкомсвязи заверили, что пока ее отменять не планируют, пишет «Российская газета».

Для большей части услуг — платы штрафов, госпошлин, записи к врачу и для того, чтобы оставить заявку на загранпаспорт — подпись не нужна. Но без нее не обойтись при регистрации брака, машины через портал.

«Чтобы зафиксировать волеизъявление гражданина, нужно подписать заявку простой или квалифицированной электронной подписью. Требования к порядку применения электронной подписи при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде установлены действующим законодательством. Большинство услуг и сервисов на портале требуют только простой электронной подписи, однако некоторые услуги, действительно, нужно подписывать квалифицированной электронной подписью. На сегодняшний день это необходимая технология, и она продолжит действовать», — прокомментировал замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев.

Существуют простая и квалифицированная электронные подписи. При предоставлении услуг в электронном виде необходимо обеспечить идентификацию и аутентификацию пользователя, а также подписание документа. Идентификация граждан осуществляется на основании данных, которые пользователи указывают на портале, аутентификация проходит через проверку пароля.


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