Эксперты назвали самый популярный автомобиль года

Эксперты назвали самый популярный автомобиль 2016 года в России. Об этом со ссылкой на статистику Ассоциации европейского бизнеса передает «
Отмечается, что объемы автомобильных продаж снизились на 11% и составили 1,4 миллиона машин за год.
Чаще всего россияне покупали Hyundai Solaris. Такой автомобиль приобрели 90 тысяч человек, что на 22% меньше показателей 2015 года.
На втором месте оказалась Lada Granta, на третьем — Kia Rio. Эти модели купили по 87 тысяч водителей (минус 28% и 11% от прошлогодних продаж).
В пятерку лидеров также попали Lada Vesta (55 тысяч покупателей) и Volkswagen Polo (47 тысяч покупателей).