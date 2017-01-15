Без отопления остались более сорока домов в Приморье

В селе Сибирцево Черниговского района без отопления остались жители 44 домов, а также детсад и школа. Об этом со ссылкой на местные ведомства передает
Причиной нарушения теплоснабжения стала серия аварий на местной котельной, которые происходили из-за партии некачественного топлива. В нем был большой процент горной выработки, что увеличило шлакообразование и нагрузку на оборудование.
Чтобы вернуть местным жителям тепло, ремонтные бригады работают круглосуточно. «Ситуация осложняется тем, что коммунальщикам приходится работать на улице при низкой температуре, которая опустилась до минус 18 градусов», — говорится в сообщении.