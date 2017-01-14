Восемнадцать спортсменок обвинили бывшего врача сборной США в домогательствах

Восемнадцать спортсменок подали в суд на бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара за сексуальные домогательства. Об этом со ссылкой на агентство Associated Press передает
Отмечается, что истцами выступили представительницы гимнастики, плавания, фигурного катания, легкой атлетики, хоккея на траве, баскетбола и футбола.
Нассару обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Он домогался девушек под видом медицинского лечения и терапии в период с 1996 по 2016 годы.
Медику грозит пожизненное заключение. Сообщается, что он не признает себя виновным.